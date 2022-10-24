Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Ким Кардашьян в облегающем комбинезоне вывела из себя сестру

Lenta.ru

Американская предпринимательница Ким Кардашьян поделилась новым фото в откровенном образе и вывела из себя свою младшую сестру Хлои. Соответствующие кадр и комментарии появились на странице бизнесвумен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ким Кардашьян в облегающем комбинезоне вывела из себя сестру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда реалити-шоу The Kardashians опубликовала снимок, на котором она позирует в сером облегающем комбинезоне с открытой спиной собственного бренда Skims стоимостью 108 долларов (6632 рубля). В качестве обуви она выбрала высокие сапоги на небольшом каблуке, а в руках держала блестящую сумку Balenciaga.

Родственница знаменитости Хлои, в свою очередь, указала старшей сестре на то, что та скопировала ее образ. Известно, что владелица марки Good American еще несколько дней назад разместила снимок в том же наряде.

«О, ладно. Я, конечно, не выглядела в комбинезоне так, как ты. Ты сука!» — возмутилась она в комментариях.

Мода,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители