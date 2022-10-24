Как подобрать головной убор осенью

Осенью важной составляющей образа считается головной убор. Он защищает от ветра и дополняет наряд. Рассказываем, как правильно подобрать этот элемент гардероба.
«Акцентный головной убор способен тут же преобразовать лук, а также подчеркнуть главные элементы образа», – пишет Marie Claire.
Самая популярная модель верхней одежды осенью – это пальто. К нему лучше всего подойдут кепи, а также шапки бини и бейсболки.
К дубленке лучше подобрать меховую или кожаную панаму, а также шапку-ушанку или базовую вязаную. С пуховиками отлично смотрятся вязаные шапки, балаклавы, чепчики и капоры.
К шубе сложнее всего подобрать головной убор, но лучше остановиться на кожаном берете, вязаной шапке базового оттенка или бейсболке.