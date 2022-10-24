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3 часа назад

Как подобрать головной убор осенью

РИА "ФедералПресс"

Осенью важной составляющей образа считается головной убор. Он защищает от ветра и дополняет наряд. Рассказываем, как правильно подобрать этот элемент гардероба.

Как подобрать головной убор осенью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Акцентный головной убор способен тут же преобразовать лук, а также подчеркнуть главные элементы образа», – пишет Marie Claire.

Самая популярная модель верхней одежды осенью – это пальто. К нему лучше всего подойдут кепи, а также шапки бини и бейсболки.

К дубленке лучше подобрать меховую или кожаную панаму, а также шапку-ушанку или базовую вязаную. С пуховиками отлично смотрятся вязаные шапки, балаклавы, чепчики и капоры.

К шубе сложнее всего подобрать головной убор, но лучше остановиться на кожаном берете, вязаной шапке базового оттенка или бейсболке.

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