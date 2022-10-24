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2 часа назад

Осенний наряд Собчак оценили пользователи сети

Мослента

Фотографию в осеннем образе выложила телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Наряд журналистки оценили пользователи сети.

Осенний наряд Собчак оценили пользователи сети
Фото: МослентаМослента

На снимке Собчак позирует в бежевом пальто, черном платье длины миди и белых сапогах.

«Люблю московскую осень», — подписала кадр звезда.

Подписчики оставили под постом восторженные комментарии.

«Скромный безупречный образ. Любуюсь», «Очень красиво вышло», «Хорошо выглядите», — написали комментаторы.

Некоторые раскритиковали образ звезды и отметили, что пальто без запаха напоминает халат.

Многих фолловеров заинтересовало местонахождение телеведущей.

«Собчак в Москве? Писали, что улетели с мужем в Израиль», — поинтересовались в комментариях.

Мода,Ксения Собчак,
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