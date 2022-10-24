Осенний наряд Собчак оценили пользователи сети

Фотографию в осеннем образе выложила телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Наряд журналистки оценили пользователи сети.