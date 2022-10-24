Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Алеся Кафельникова отпраздновала 24-летие в платье с глубоким декольте

Lenta.ru

Российская модель Алеся Кафельникова отпраздновала день рождения в откровенном наряде и поделилась фотографиями с фанатами. Снимки опубликованы в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Кафельникова отпраздновала 24-летие в умопомрачительном платье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Манекенщица отметила 24-летие в компании друзей и семьи в ресторане Due Forni в Москве. Среди гостей, в частности, присутствовали певица Виктория Дайнеко и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета. В качестве наряда именинница выбрала плиссированное платье золотистого цвета, которое оформлено глубоким V-образным декольте.

Lenta.ru

Плюс ко всему знаменитость надела блестящие босоножки в тон образу, колье с крестом и небольшие серьги. При этом на размещенных кадрах видно, что волосы Кафельникова собрала в гладкий высокий хвост, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Мода,Алеся Кафельникова,Виктория Дайнеко,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители