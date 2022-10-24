Кафельникова отпраздновала 24-летие в умопомрачительном платье

Российская модель Алеся Кафельникова отпраздновала день рождения в откровенном наряде и поделилась фотографиями с фанатами. Снимки опубликованы в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Манекенщица отметила 24-летие в компании друзей и семьи в ресторане Due Forni в Москве. Среди гостей, в частности, присутствовали певица Виктория Дайнеко и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета. В качестве наряда именинница выбрала плиссированное платье золотистого цвета, которое оформлено глубоким V-образным декольте.

Lenta.ru