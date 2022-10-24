Как понять, что ваш пиджак устарел: 5 важных признаков

Стильный жакет способен преобразить образ, а вышедшие из моды варианты испортить продуманный наряд.

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Пиджак давно перестал быть элементом исключительно мужского гардероба, он разнообразит наряды, с жакетом легко сочетать и юбки, и брюки, и джинсы. Стилисты считают пиджаки обязательной частью базового гардероба. Но мода переменчива и некоторые модели безнадежно устарели: проверьте свой шкаф, возможно, от некоторых жакетов пора избавиться или отправить их на дальнюю полку до лучших времен.

Тонкие пиджаки из экокожи

Кожаные жакеты уже несколько сезонов — настоящий тренд. Они подчеркивают женственность, создают уникальный образ, но многие бренды начали выпускать недорогие пиджаки из экокожи, больше напоминающей клеенку. Смотрятся такие модели дешево, просвечиваются и быстро покрываются трещинками.

Жакет с баской

Еще пару лет назад такой крой считался очень женственным и актуальным: баска скрывала живот и подчеркивала талию, но сейчас этот вариант выглядит совсем не модным. Если вам хочется обозначить женственные изгибы, присмотритесь к приталенным жакетам, они сейчас на пике популярности.

Лишний декор

Стремление к минимализму коснулось и интерьеров, и нарядов. Чем более лаконичный жакет вы выберите, тем современнее будете выглядеть. Пайетки, стразы, вышивка на пиджаках заставит образ казаться старомодным. Помните, что тренды иногда возвращаются: отложите эти наряды, возможно, их время еще придет.

Жакеты с поясом

Дополнительный элемент на пиджаке делает его похожим на обычный халат и лишает главного — строгих, четких линий. Не стоит обозначать талию поясом или ремнем, тем более в тон к жакету. Помните, что оверсайз на пике популярности, а жакет, который выглядит так, словно вы позаимствовали его из гардероба супруга, сделает из вас знатока трендов.

Жакеты на молнии

Застежками на пиджаке могут быть только пуговицы! Это правило непреложно: если на модели нет застежек, жакет превращается в кардиган, а вшитая молния гораздо лучше смотрится на худи или бомберах.