Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Как понять, что ваш пиджак устарел: 5 важных признаков

WomanHit.ru

Стильный жакет способен преобразить образ, а вышедшие из моды варианты испортить продуманный наряд.

Как понять, что ваш пиджак устарел: 5 важных признаков
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Пиджак давно перестал быть элементом исключительно мужского гардероба, он разнообразит наряды, с жакетом легко сочетать и юбки, и брюки, и джинсы. Стилисты считают пиджаки обязательной частью базового гардероба. Но мода переменчива и некоторые модели безнадежно устарели: проверьте свой шкаф, возможно, от некоторых жакетов пора избавиться или отправить их на дальнюю полку до лучших времен.

Тонкие пиджаки из экокожи

Кожаные жакеты уже несколько сезонов — настоящий тренд. Они подчеркивают женственность, создают уникальный образ, но многие бренды начали выпускать недорогие пиджаки из экокожи, больше напоминающей клеенку. Смотрятся такие модели дешево, просвечиваются и быстро покрываются трещинками.

Жакет с баской

Еще пару лет назад такой крой считался очень женственным и актуальным: баска скрывала живот и подчеркивала талию, но сейчас этот вариант выглядит совсем не модным. Если вам хочется обозначить женственные изгибы, присмотритесь к приталенным жакетам, они сейчас на пике популярности.

Лишний декор

Стремление к минимализму коснулось и интерьеров, и нарядов. Чем более лаконичный жакет вы выберите, тем современнее будете выглядеть. Пайетки, стразы, вышивка на пиджаках заставит образ казаться старомодным. Помните, что тренды иногда возвращаются: отложите эти наряды, возможно, их время еще придет.

Жакеты с поясом

Дополнительный элемент на пиджаке делает его похожим на обычный халат и лишает главного — строгих, четких линий. Не стоит обозначать талию поясом или ремнем, тем более в тон к жакету. Помните, что оверсайз на пике популярности, а жакет, который выглядит так, словно вы позаимствовали его из гардероба супруга, сделает из вас знатока трендов.

Жакеты на молнии

Застежками на пиджаке могут быть только пуговицы! Это правило непреложно: если на модели нет застежек, жакет превращается в кардиган, а вшитая молния гораздо лучше смотрится на худи или бомберах.

Нравится такой вариант застежки? Присмотритесь к легким курткам, толстовкам, джемперам.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители