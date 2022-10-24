Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior

Актер Роберт Паттинсон, известный ролями в «Гарри Поттере» и «Сумерках», снялся в новой рекламной кампании Dior. Об этом сообщает WWD.

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36-летний Роберт Паттинсон стал лицом новой весенней коллекции Dior Men Кима Джонса. В объективе фотографа Рафаэля Паваротти звезда «Гарри Поттера» и «Сумерек» примерил несколько брючных костюмов, рубашек и худи — их дополняли обновленные версии сумок Saddle, Tote и Lingot. Художественным руководителем рекламной кампании стал Ронни Кук Ньюхаус, а стилистами выступили Мелани Уорд и Элли Грейс Камминг.