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1 час назад

Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior

Газета.Ru

Актер Роберт Паттинсон, известный ролями в «Гарри Поттере» и «Сумерках», снялся в новой рекламной кампании Dior. Об этом сообщает WWD.

Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летний Роберт Паттинсон стал лицом новой весенней коллекции Dior Men Кима Джонса. В объективе фотографа Рафаэля Паваротти звезда «Гарри Поттера» и «Сумерек» примерил несколько брючных костюмов, рубашек и худи — их дополняли обновленные версии сумок Saddle, Tote и Lingot. Художественным руководителем рекламной кампании стал Ронни Кук Ньюхаус, а стилистами выступили Мелани Уорд и Элли Грейс Камминг.

В 2013 году Роберт Паттинсон стал лицом аромата Dior Homme. В 2016-м Карл Лагерфельд снял актера для кампейна осенне-зимней коллекции бренда.

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