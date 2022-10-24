Британская блогерша раскрыла способ покупать брендовую одежду за бесценок. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жительница Лондона Энн Хошаба рассказала, что регулярно ходит на шопинг в магазины подержанных вещей ради экономии. По ее словам, она неоднократно находила предметы гардероба, а также сумки, обувь и аксессуары таких люксовых брендов, как Christian Dior, Chanel, Jimmy Choo, Valentino и другие.

Так, например, в одно из последних посещений секонд-хенда она приобрела черные туфли Louboutin на шпильке с красной подошвой со скидкой за 25 фунтов стерлингов (1734 рубля). Отмечается, что стоимость аналогичной модели лодочек указанной марки составляет 52 тысячи рублей.