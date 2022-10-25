На все случаи жизни: как стильно носить белую рубашку

Этот предмет гардероба можно сочетать с брюками и юбками, надевать на свидание или собеседование.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Белая рубашка — обязательный предмет базового гардероба: ее можно надеть в офис, на свидание, дополнить аксессуарами. Стилисты считают, что только качественной белой блузы достаточно, чтобы создать более десяти образов.

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В этом сезоне специалисты предлагают несколько вариантов, как модно носить рубашку, чтобы выглядеть женственно и стильно.

Заправляя только одну половину блузы

Несмотря на то что белая рубашка прочно ассоциируется с педантичностью, стилисты уверены — она отлично вписывается в нарочито небрежные образы. Чтобы выглядеть более расслабленно, попробуйте заправить в брюки или юбку только одну половину блузы, а другую оставить свободной. Не застегивая рукава Если вам нравятся рубашки мужского кроя, попробуйте не застегивать пуговицы на манжетах. Этот прием подойдет не всем, ведь при эффекте Пьеро легко запачкать рукава, но смотрится такой вариант очень необычно и модно.

Обнажая плечи

Попробуйте подчеркнуть женственность, расстегнув несколько верхних пуговиц и спустив блузу с плеч. Вы создадите нежный, немного кокетливый образ, который отлично подходит для романтических свиданий.

С подтяжками

Этот вариант подойдет для тех, кто не против немного похулиганить: черные подтяжки в сочетании с белой рубашкой делают образ легким, кокетливым. Такой комплект поможет казаться моложе, особенно, если дополнить наряд черной кепи.

Как выбрать правильную рубашку

Чтобы любой образ с блузой был удачным, особенно важно подобрать правильную модель. Оптимальный вариант — плотная белая рубашка прямого кроя, такую можно найти в мужском гардеробе. Стилисты рекомендуют выбирать блузы на размер больше, чтобы можно было создавать больше нарядов, строгих и легкомысленных. Откажитесь от рубашек с декором, если вы хотите, чтобы этот предмет гардероба был базовым. Когда в шкафу уже есть классическая белая блуза, можно присмотреться к клетчатым моделям или нарядам с пайетками, вышивкой, рюшами, но начать стоит с минималистичного предмета гардероба. Обратите внимание на пуговицы: отлично смотрятся прозрачные застежки, теряющиеся на фоне ткани. При этом сама рубашка не должна просвечиваться, попробуйте слегка растянуть ткань и посмотреть на блузу при ярком свете.

Самые модные варианты белой рубашки