Можно толстеть: тренд на мужскую полноту набирает силу

Появлением на подиумах plus-size-моделей среди девушек уже никого не удивить. А вот модели-мужчины до недавнего времени все были, если не на «одно лицо», то на «одну фигуру» точно. Прошедшие показы доказали, что теперь дизайнеры стремятся подчеркнуть не только женскую индивидуальность. О том, откуда пошел тренд на мужскую полноту, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Первые шаги

Одним из первых мужчин-моделей pIus-size стал Зак Мико. В 2016 году он подписал контракт с подразделением Brawn агентства IMG. Однако новое направление не получило должного внимания в индустрии, и развитие моды для полных мужчин пришлось отложить.

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Следующую попытку сделать мужчин pIus-size «модными» предприняла Рианна. В 2020-м она запустила рекламную кампанию своего бренда Savage x Fenty, в которой задействовала моделей с разным телосложением. Это был первый «прорыв» в индустрии, ориентированной на широкую аудиторию.

Сотрудничество с брендами

В сезоне весна-лето 2023 мужчины pIus-size приняли участие в показах известных модных домов, таких как Calvin Klein и Boss. О предстоящем шоу объявила и Рианна, в очередном показе Savage x Fenty также примут участие мужчины разных комплекций.

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Будущее в индустрии