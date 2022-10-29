Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
34 минуты назад

Можно толстеть: в чем суть тренда на мужскую полноту

Мира Маркина

Появлением на подиумах plus-size-моделей среди девушек уже никого не удивить. А вот модели-мужчины до недавнего времени все были, если не на «одно лицо», то на «одну фигуру» точно. Прошедшие показы доказали, что теперь дизайнеры стремятся подчеркнуть не только женскую индивидуальность. О том, откуда пошел тренд на мужскую полноту, в материале «Рамблера».

Можно толстеть: тренд на мужскую полноту набирает силу
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Первые шаги

Одним из первых мужчин-моделей pIus-size стал Зак Мико. В 2016 году он подписал контракт с подразделением Brawn агентства IMG. Однако новое направление не получило должного внимания в индустрии, и развитие моды для полных мужчин пришлось отложить.

Соцсети

Следующую попытку сделать мужчин pIus-size «модными» предприняла Рианна. В 2020-м она запустила рекламную кампанию своего бренда Savage x Fenty, в которой задействовала моделей с разным телосложением. Это был первый «прорыв» в индустрии, ориентированной на широкую аудиторию.

41-летняя модель Алессандра Амбросио показала фото с тренировки

Сотрудничество с брендами

В сезоне весна-лето 2023 мужчины pIus-size приняли участие в показах известных модных домов, таких как Calvin Klein и Boss. О предстоящем шоу объявила и Рианна, в очередном показе Savage x Fenty также примут участие мужчины разных комплекций.

Соцсети

Будущее в индустрии

Несмотря на то, что популярность «крупных» моделей-мужчин только набирает обороты, доход многих из них достигает шестизначных цифр в долларах. Самые популярные — уже упомянутый Зак Мико, Декстер Мейфилд, Джош Островский имеют по несколько десятков тысяч подписчиков в соцсетях.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители