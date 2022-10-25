Названы самые модные модели джинсов

Представители модного бренда Gloria Jeans назвали самые актуальные модели женских джинсов. Их комментарии поступили в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 октября.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь эксперты призывают обратить внимание на классические прямые джинсы (Straight). Отмечается, что за счет особенности кроя и высокой посадки данная модель визуально удлиняет ноги, а также подчеркивает талию и бедра.

В то же время широкие джинсы (Wide Leg) из плотного денима остаются самыми модными в текущем сезоне. Преимущество данного фасона в том, что его объемный удлиненный силуэт с мягким расширением и завышенной талией визуально стройнит фигуру. «Прилегающая линия пояса и дополнительное пространство в бедрах создают акцент на изгибах тела и добавляют изящности формам», — говорят в компании.