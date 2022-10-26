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3 часа назад

Сестры Кардашьян выпустили коллекцию клатчей, вдохновленных их любимыми вещами

Газета.Ru

Женщины семьи Кардашьян-Дженнер выпустили коллекцию клатчей в коллаборации с американским брендом аксессуаров Judith Leiber. Об этом сообщает Page Six.

Сестры Кардашьян выпустили коллекцию клатчей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крис, Кортни, Ким, Хлоя, Кендалл и Кайли объединилась с брендом Judith Leiber и представили коллекцию миниатюрных клатчей, вдохновленных их любимыми вещами.

Газета.Ru

Каждая из женщин семьи Кардашьян-Дженнер создала свой уникальный дизайн: клатч от матери семейства Крис выполнен в виде Санты, сумочка от Кортни – в виде подноса с суши, от Хлои – в виде горшочка с золотом, от Ким – в виде инопланетянина, Кендалл создала клатч в виде добермана, а Кайли – в виде сверкающей молнии.

Все клатчи полностью усыпаны кристаллами, поэтому несмотря на миниатюрный размер, обойдутся недешево.

Так, горшочек с золотом от Хлои будет стоить $5995, суши-ланч от Кортни $4495, Санта Крис, инопланетянин Ким и молния Кайли по $4 995 долларов, а доберман Кендалл обойдется в $5695.

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