Сестры Кардашьян выпустили коллекцию клатчей

Женщины семьи Кардашьян-Дженнер выпустили коллекцию клатчей в коллаборации с американским брендом аксессуаров Judith Leiber. Об этом сообщает Page Six.

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Крис, Кортни, Ким, Хлоя, Кендалл и Кайли объединилась с брендом Judith Leiber и представили коллекцию миниатюрных клатчей, вдохновленных их любимыми вещами.

Газета.Ru

Каждая из женщин семьи Кардашьян-Дженнер создала свой уникальный дизайн: клатч от матери семейства Крис выполнен в виде Санты, сумочка от Кортни – в виде подноса с суши, от Хлои – в виде горшочка с золотом, от Ким – в виде инопланетянина, Кендалл создала клатч в виде добермана, а Кайли – в виде сверкающей молнии.

Все клатчи полностью усыпаны кристаллами, поэтому несмотря на миниатюрный размер, обойдутся недешево.