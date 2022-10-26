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2 часа назад

Названы способы выглядеть стройнее с помощью джинсов

Lenta.ru

Представители модного бренде Gloria Jeans назвали модели джинсов, которые подчеркивают достоинства фигуры и корректируют ее недостатки. Способы выглядеть стройнее с помощью правильно подобранных брюк они перечислили «Ленте.ру» в среду, 26 октября.

Названы способы выглядеть стройнее с помощью джинсов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперты предложили присмотреться к облегающим джинсам Legging, которые зрительно удлиняют силуэт и подчеркивают формы. Хлопковый стрейч-деним обеспечивает плотную посадку, при этом материал тянется за счет полиэстера и спандекса в составе, объяснили они. В то же время легкий утягивающий эффект позволит «сгладить» проблемные зоны и сформировать женственные изгибы.

По мнению специалистов, отдавать предпочтение также стоит моделям с эффектом push-up, который достигается за счет особого кроя, формирующего дополнительные объемы фигуры.

Прямые джинсы Straight с высокой прилегающей линией пояса, в свою очередь, удачно акцентируют талию.

«Благодаря особенностям посадки и правильной длине можно визуально стать выше и стройнее. Кроме того, модель удачно сочетается с любой обувью: от кед до ботильонов на каблуке. Широкие, расклешенные от бедра джинсы Wide Leg отсылают к популярным сегодня тенденциям 1980-х годов», — говорят в бренде.

В заключение эксперты напомнили, что силуэты в ретростиле подходит под любые типы фигуры. Так, высокая посадка маскирует зону живота, а дополнительный объем и мягкое расширение книзу делают ноги визуально стройнее.

Мода,Глория Джинс,
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