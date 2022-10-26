Как выбирать одежду онлайн и не прогадать

Покупки в сети могут экономить время, финансы, но для удачного шоппинга нужно учитывать несложные правила.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Онлайн шопинг стал настоящим спасением во время пандемии, да и сейчас многие предпочитают выбирать наряды на маркетплейсах, вместо того, чтобы отправляться в торговые центры. Это удобно, быстро, а часто еще и позволяет заметно сэкономить. Но риск получить совсем не то, что ожидалось, или не угадать с размером омрачает радость онлайн покупок. Специалисты предлагают воспользоваться несколькими правилами, которые уберегут вас от разочарования.

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Сделайте замеры

Не стоит ориентироваться только на размер, указанный производителем. У некоторых брендов все вещи маломерят, у других оказываются на пару размеров больше. Именно поэтому до покупки проведите замеры и ориентируйтесь на указанные параметры. Таблицы с размерами есть на большинстве маркетплейсов.

Выясните особенности своей фигуры

Один и тот же размер может носить девушка с фигурой «песочные часы» и «яблоко». На первой блуза может смотреться потрясающе, а другую нещадно полнить. Определите особенности своего телосложения и найдите рекомендации стилистов для этого типа фигуры, так вы сможете собрать идеальный гардероб даже без предварительной примерки.

Лучше больше, чем меньше

Если сомневаетесь, выбирая между размерами, отдайте предпочтение большему: такую вещь можно ушить или обыграть с помощью пояса. Правда, с обувью нужно быть аккуратнее: зимнее ботинки, которые велики на полразмера, позволят надеть теплый носок, но в туфлях этот сантиметр будет критичным и лишит пару комфорта.

Заказывайте универсальную одежду

Если вы хотите идеальный брючный костюм, отправляйтесь в шоу-рум или ателье. Такие вещи сидеть идеально и рисковать, покупая их онлайн, не стоит. Но множество предметов гардероба универсальны и не требуют примерки — худи, толстовки, мягкие костюмы, широкие футболки. Начинайте онлайн шопинг именно с этих вещей.

Рассматривайте вещь во всех цветах

Часто на снимках недочеты пошива видны лишь на ярком изделии. Если вы планируете купить черную блузу, внимательно рассмотрите такую же в другом оттенке. Это позволит увидеть кривые швы, торчащие нитки и другие неприятные нюансы.

Обращайте внимание на рост

Часто во время онлайн шопинга покупательницы тщательно подбирают размер, но не учитывают рост модели. Юбка, идеально сидящая на девушке выше 170 сантиметров, может совсем не подойти Дюймовочке ниже 160 см. Обычно информация о росте указывается отдельно.

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