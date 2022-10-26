6 вошедших в моду благодаря Джулии Робертс трендов

Журналисты Who What Wear перечислили шесть трендов, которые стали актуальными благодаря американской актрисе Джулии Робертс. Материал опубликован на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Редакторы портала проанализировали образы знаменитости, в которых она появлялась на публике в последние месяцы, и составили подборку самых модных стильных решений. В первую очередь они обратили внимание на то, что телезвезда регулярно выходит в свет в брючных костюмах различных цветов, а также коротких и длинных комбинезонах.

Помимо этого, Робертс часто посещает общественные мероприятия в монохромных нарядах, например лонгсливе, пиджаке и прямых брюках ярко-розового цвета. «Обратите внимание на лоферы на каблуке — они точно войдут в моду», — добавили авторы списка. Подобная обувь, в частности, представлена в ассортименте брендов Reformation, Prada, M&S и других.