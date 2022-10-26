Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

6 вошедших в моду благодаря Джулии Робертс трендов

Lenta.ru

Журналисты Who What Wear перечислили шесть трендов, которые стали актуальными благодаря американской актрисе Джулии Робертс. Материал опубликован на сайте издания.

6 вошедших в моду благодаря Джулии Робертс трендов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Редакторы портала проанализировали образы знаменитости, в которых она появлялась на публике в последние месяцы, и составили подборку самых модных стильных решений. В первую очередь они обратили внимание на то, что телезвезда регулярно выходит в свет в брючных костюмах различных цветов, а также коротких и длинных комбинезонах.

Помимо этого, Робертс часто посещает общественные мероприятия в монохромных нарядах, например лонгсливе, пиджаке и прямых брюках ярко-розового цвета. «Обратите внимание на лоферы на каблуке — они точно войдут в моду», — добавили авторы списка. Подобная обувь, в частности, представлена в ассортименте брендов Reformation, Prada, M&S и других.

В заключение отмечается, что звезда нередко отдает предпочтение костюмам с длинными юбками и платьям длины макси. В середине октября Робертс посетила премьеру фильма «Билет в рай» в длинном платье с воланами цвета фуксия, которое также было оформлено глубоким V-образным декольте.

Мода,Джулия Робертс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители