Блогерша удивилась длине своего туловища при примерке брюк из сети

Блогерша и модель плюс-сайз Стеф Ошири заказала брюки в сети и удивилась длине своего туловища при примерке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что приобрела для работы кожаные штаны, оформленные шнуровкой, которые должны были доходить до груди. По словам юзерши, она собиралась использовать их для съемки видеоролика, однако впоследствии обнаружила проблемы с посадкой изделия. Так, оказалось, что брюки с полукруглыми выемками в верхней части заканчивались в области талии.

«Я хочу показать вам эти штаны просто для того, чтобы продемонстрировать, какой длинный у меня торс. И какие короткие ноги», — заявила инфлюэнсерша, обращаясь к зрителям.