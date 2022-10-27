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1 час назад

Блогерша заказала брюки в сети и удивилась длине своего туловища при примерке

Lenta.ruиещё 2

Блогерша и модель плюс-сайз Стеф Ошири заказала брюки в сети и удивилась длине своего туловища при примерке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша удивилась длине своего туловища при примерке брюк из сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что приобрела для работы кожаные штаны, оформленные шнуровкой, которые должны были доходить до груди. По словам юзерши, она собиралась использовать их для съемки видеоролика, однако впоследствии обнаружила проблемы с посадкой изделия. Так, оказалось, что брюки с полукруглыми выемками в верхней части заканчивались в области талии.

«Я хочу показать вам эти штаны просто для того, чтобы продемонстрировать, какой длинный у меня торс. И какие короткие ноги», — заявила инфлюэнсерша, обращаясь к зрителям.

Ранее в октябре блогерша с никнеймом grifzarr купила на сайте ретейлера Shein одежду для кота и удивилась содержимому посылки. Хозяйка рассказала, что вместо одежды для питомца получила изделие для себя. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала, как примеряет носки длиной до колена с принтом в виде кошачьей шерсти.

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