Жилеты (или безрукавки) продолжают свое триумфальное шествие по подиумам. Почему этот предмет гардероба заслужил такую благосклонность и на какие модели обратить внимание? Рассказываем.

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История жилета любопытна и поучительна. Когда-то аристократы позаимствовали его у бедняков, позже эту вещь пытались запретить как «символ революции», а в женском гардеробе он прижился благодаря движению феминисток. Относительно его появления существует несколько версий: то ли эту одежду носили французские цирковые артисты — «жили», которые развлекали публику на ярмарках, то ли сей предмет гардероба сшил некий портной-экспериментатор по имени Жиль. Но вероятнее всего, в Европу безрукавка пришла из Турции, где ее называли «желек».

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Историки моды считают, что бытовой жилет в костюме впервые появился при дворе Карла II в Англии в 1660-е годы. Необыкновенной популярностью он стал пользоваться во времена Робеспьера. Российский царь Павел I даже пытался запретить провокационную вещь, считая, что «именно жилеты совершили французскую революцию». За ношение модного аксессуара светский щеголь вполне мог угодить в тюрьму. Но со смертью Павла I все запреты были сняты и ничто больше не мешало демонстрировать жилет во всей его красе: в то время его шили из дорогостоящих материалов, таких как парча, бархат, кашемир, и богато декорировали.

Вплоть до шестидесятых годов прошлого века жилет считался предметом исключительно мужского гардероба. (Локальное появление на экране Марлен Дитрих в костюме-тройке не в счет.) Но знаменитая коллекция Ив Сен-Лорана Le Smoking вновь совершила революцию — на этот раз в умах и сердцах. Женские костюмы-тройки с подачи дизайнера сочли невероятно сексуальными. В то же время и неформальные молодежные движения способствовали популяризации этой вещи. «Дети цветов» хиппи любили носить вязаные модели, декорированные цветами и фольклорными узорами. Брутальные байкеры рассекали по дорогам в безрукавках из кожи и денима.

В восьмидесятые-девяностые этот аксессуар стал считаться частью power dressing — гардероба сильных и уверенных в себе женщин, боровшихся за социальное равноправие. Наиболее востребованными тогда были жилетки широкого кроя с подплечниками, придающими силуэту строгость. А ближе к концу девяностых годов фэшн-иконы того времени появлялись на людях в трикотажных моделях. Кейт Мосс запросто могла надеть такую безрукавку в комплекте с резиновыми сапогами и миниатюрными шортами на музыкальный фестиваль. А Виктория Бэкхем носила костюмный жилет с брюками прямо на голое тело. Ну и, конечно, без этого аксессуара не обходился ни один комплект школьной формы.

Выход «серого кардинала»

Триумфальное возвращение жилетов на подиум произошло пару лет назад. Все модные дома посчитали своим долгом представить свой вариант одежды «без рук». Dior, Prada, Lacoste, Burberry, Marc Jacobs и Celine продемонстрировали самые разноплановые модели и убедили общественность в том, что «серый кардинал гардероба» прекрасно впишется в любую ситуацию. Оказалось, он отлично работает не только с классическими комплектами в деловом и офисном дресс-коде, но и с неформальными луками в стилях бохо, гранж, спорт-шик, кежуал, в уличном стиле. Модные инфлюенсеры типа Джиджи Хадид и Виктории Бэкхем на собственном примере доказывали, что жилет не какая-то второстепенная деталь туалета, а вполне может быть самостоятельным, и более того — акцентным элементом.

Нынешней осенью жилеты не только не собираются покидать модный Олимп, но еще и укрепили свои позиции. Такие марки, как Tory Burch, Louis Vuitton и Balmain, явно вдохновились школьными образами, поэтому в их коллекциях мелькают луки с жилетами, надетыми поверх строгих рубашек или платьев. Преппи-стиль сегодня в почете, и модные критики связывают это с постпандемийным синдромом, когда мы уже несколько пресытились расслабленным кежуал и захотели собранности и деловитости. Любители классики наверняка оценят тенденцию на принт в клетку. Идеальные варианты можно подсмотреть у Burberry, Versace и Chanel. Множество вариаций базовых и ярких жилеток есть в коллекциях Gucci. Стиль диско пока тоже правит бал, поэтому пайетки, стразы, блестки и вкрапления в виде камушков появляются и на жилетах. Способ стильно носить такую вещицу показала фэшн-блогер Перниль Розенкильд. Ну и просто безумно популярны жилеты трикотажные и вязаные, причем актуальны как облегающие силуэты, так и оверсайз. Но все же вторых в коллекциях модных брендов гораздо больше.

Выбери меня

Итак, в осеннем сезоне дизайнеры предлагают нам огромное разнообразие жилетов: из ткани, меха, кожи, денима, вязаные и трикотажные модели. Главное — найти свою. Если вы сторонник классического стиля, то помните, что деловой образ можно создать не только в комплекте с брюками и юбкой, но также с шортами-бермудами (обратите внимание на подобные модели в коллекции Max Mara). В вашем гардеробе много «низов» с высокой посадкой? Тогда вам точно нужно приобрести кроп-жилетку, ее можно надеть на укороченную водолазку или футболку.

Хочется внести в свой look нотку игривости? Хулиганские образы вдохновляют дизайнеров, например таких, как Ashley Williams. Созданные ею длинные оверсайз-жилеты со спущенным плечом выигрышно смотрятся в компании с кожаными леггинсами или же брюками клеш. Если любите яркие цвета, присмотритесь к маркам Sea, Etro и Molly Goddard. Цветные жилетки лучше комбинировать с одеждой базовых цветов — черного, серого, белого — или же составить яркий монохромный образ.