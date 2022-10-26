4 безвкусные модели белья, которые мы все еще носим

У вас наверняка есть хотя бы один такой комплект. Выбрать идеальное белье так же непросто, как подобрать подходящую пару туфель, однако в гардеробе любой современной девушки должны быть как минимум пара бельевых комплектов на особый случай. Что это за случай — додумайте сами. При этом мало кто действительно разбирается в трендах нижнего белья и в итоге при приобретаем бра и трусики, которые пусть и подходят по размеру, однако уже давно не в моде. Мы собрали модели, от которых стоило отказаться еще пару сезонов назад, однако женщины продолжают их упорно приобретать. Не надо так.

Фото: WomanHit WomanHit

Максимальный пуш-ап

Видео дня

Обойтись без пуш-апа сложно — некоторые случаи, например, вечерний образ часто требует именно эту модель бра. Но в повседневной жизни и даже для интимных вечеров суперобъем будет не к месту. Чем объемнее подкладка в вашем бра, тем сильнее она заметна и такое белье редко вписывается в casual-образы на каждый день. Более того, выбирая такое белье для офисного «лука», вы рискуете целый день находиться под пристальными и недоумевающими взглядами коллег. И хорошо, если вы не привлечете назойливое внимание мужчин, которые сложат о вас «особое» мнение.

Белье в надписями

Лет десять-пятнадцать назад дерзкие трусики с провокационными надписями и рисунками действительно были в тренде, но только среди девушек до 25 лет. Сегодня, если вы случайно нагнетесь в общественном месте и «засветите» такое белье, ничего хорошего точно не произойдет. Как минимум выбор такого белья в повседневной жизни говорит о некоторой неудовлетворенности человека во внимании, а вы ведь не этого добиваетесь? И, конечно, никто не запрещает иногда использовать такое белье наедине с вашим мужчиной, но и перебарщивать не стоит — провокация быстро становится скучной.

Декор и украшения

Ох уж эти бантики и «сережки» на бра! Многие производители нижнего белья не скупятся на подобный декор, при этом сами покупатели часто не обращают внимание на то, что такая «украшенная» модель давно не в тренде, но мы продолжаем набирать такое белье на автомате. Чаще всего бантики и другие украшения используются на эротическом белье или же на повседневном, но в этом случае декор будет совершенно не к месту, так как будет просвечивать через одежду или же будут проступать края страз, лент и тех же бантиков. Для повседневных образов, особенно рабочих, стоит выбирать гладкое белье, правильно подобранного размера.

Кружево