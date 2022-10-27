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2 часа назад

Как сделать новую одежду из старого полотенца

Lenta.ru

Американская актриса и модель Джулия Фокс показала способ сделать новый наряд из старого полотенца и удивила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Как сделать новую одежду из старого полотенца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста опубликовала ролик, в котором продемонстрировала инструкцию, как создать платье из махрового полотенца. Так, сначала необходимо сделать вырез для шеи в верхней части вещи, после чего отрезать лишнюю ткань на бедрах и пришить концы полотенца к оборотной стороне. Таким образом знаменитость создала мини-платье.

«Конец миру моды», — подписала телезвезда видео, которое набрало более 200 тысяч просмотров. Подписчики оценили рекомендацию Фокс в комментариях под публикацией. «Как же круто ты все обыграла», «Просто лучшая», «Ты должна быть новым креативным директором Balenciaga», «Гениальная», «Лучшая знаменитость», — высказывались фанаты.

Мода,Джулия Фокс,
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