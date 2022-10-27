Как сделать новую одежду из старого полотенца

Американская актриса и модель Джулия Фокс показала способ сделать новый наряд из старого полотенца и удивила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста опубликовала ролик, в котором продемонстрировала инструкцию, как создать платье из махрового полотенца. Так, сначала необходимо сделать вырез для шеи в верхней части вещи, после чего отрезать лишнюю ткань на бедрах и пришить концы полотенца к оборотной стороне. Таким образом знаменитость создала мини-платье.