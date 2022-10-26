Опубликована обложка журнала с мошенницей Анной Делви

Опубликована полная версия обложки журнала ES Magazine с аферисткой Анной Сорокиной, также известной как Анна Делви. Соответствующий снимок появился в официальном аккаунте издания в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Несколько дней назад на странице ES Magazine в Instagram* выложили тизер обложки с Анной Делви. Теперь же к просмотру стала доступна полная версия.

"Наконец (почти) свободна!" — гласит вынос. В 2013 году Анна Сорокина, родившаяся в Домодедово, переехала из Германии в США. Она заводила знакомства в высших кругах, представляясь наследницей многомиллионного состояния, подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и покупать одежду люксовых брендов.