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8 минут назад

Опубликована обложка журнала с мошенницей Анной Делви

Газета.Ru

Опубликована полная версия обложки журнала ES Magazine с аферисткой Анной Сорокиной, также известной как Анна Делви. Соответствующий снимок появился в официальном аккаунте издания в социальных сетях.

Опубликована обложка журнала с мошенницей Анной Делви
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несколько дней назад на странице ES Magazine в Instagram* выложили тизер обложки с Анной Делви. Теперь же к просмотру стала доступна полная версия.

"Наконец (почти) свободна!" — гласит вынос. В 2013 году Анна Сорокина, родившаяся в Домодедово, переехала из Германии в США. Она заводила знакомства в высших кругах, представляясь наследницей многомиллионного состояния, подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и покупать одежду люксовых брендов.

В 2017-м Делви арестовали, а два года спустя приговорили к 4-12 годам тюрьмы. Менее чем через четыре года заключения она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time. Однако в марте 2021 года иммиграционная и таможенная полиция США вновь заключила ее под стражу из-за просроченной визы. В октябре 2022-го девушку перевели из-под стражи на домашний арест.

Мода,Анна Сорокина,
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