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2 часа назад

Джиджи Хадид "выгуляла" бархатный костюм цвета электрик

Газета.Ru

Модель Джиджи Хадид вышла в свет в бархатном костюме цвета электрик. Об этом сообщает Daily Mail.

Джиджи Хадид "выгуляла" бархатный костюм цвета электрик
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27-летняя Джиджи Хадид посетила премию WWD Honors 2022, которая прошла в Нью-Йорке 25 октября. Модель появилась на публике в бархатном костюме Tommy Hilfiger цвета электрик — удлиненном двубортном жакете приталенного фасона и свободных брюках.

Под жакет Джиджи надела белую рубашку, расстегнув несколько верхних пуговиц, и дополнила образ остроносыми туфлями на шпильке, а также миниатюрной сумкой коричневого цвета.

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