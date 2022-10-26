Джиджи Хадид "выгуляла" бархатный костюм цвета электрик

Модель Джиджи Хадид вышла в свет в бархатном костюме цвета электрик. Об этом сообщает Daily Mail.

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27-летняя Джиджи Хадид посетила премию WWD Honors 2022, которая прошла в Нью-Йорке 25 октября. Модель появилась на публике в бархатном костюме Tommy Hilfiger цвета электрик — удлиненном двубортном жакете приталенного фасона и свободных брюках.