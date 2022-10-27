Блогерша заказала комбинезон на Asos и осталась с костюмом йети

Блогерша Алана Томсон из Шотландии заказала комбинезон на сайте британского ретейлера Asos и осталась с костюмом йети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 25 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина рассказала, что приобрела за 140 фунтов стерлингов (примерно 10 тысяч рублей) данный наряд, описание которого гласило: «Роскошный белый комбинезон с глубоким вырезом и отделкой из искусственных перьев». Однако во время примерки юзерша сравнила изделие с костюмом снежного человека и оценила как «полный провал».

Так, Томсон предстала перед камерой в указанном предмете гардероба с длинными рукавами и расклешенными штанинами. «Мне пришлось надеть его задом наперед из-за глубокого декольте, которое доходит до живота. (...) Буду вынуждена его вернуть», — также добавила она.