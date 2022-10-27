Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс

Основатели бренда Шарлотт Ноулз и Александр Арсено назвали Джулию Фокс "иконой нашего времени" и заявили, что она воплощает ценности их модного дома - "силу, беззастенчивость и аутентичность".

"Она излучает мощь и стойкость, и это энергия, которую мы воплощаем в каждой коллекции", - объяснили они.

Бренд был основан в 2017 году под названием Charlotte Knowles после того, как дизайнер окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. В 2021 году марка была переименована в Knwls'. Дом получил известность благодаря вещам в бельевом стиле с отсылками к моде 90-х, что привлекло внимание звезд из семьи Кардашьян и сестер Хадид.