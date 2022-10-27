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1 час назад

Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда Knwls'

Газета.Ru

Модель Джулия Фокс стала лицом рекламной кампании осенней коллекции молодого британского бренда Knwls', которую снимала фотограф русского происхождения Елизавета Породина. Об этом сообщает WWD.

Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Основатели бренда Шарлотт Ноулз и Александр Арсено назвали Джулию Фокс "иконой нашего времени" и заявили, что она воплощает ценности их модного дома - "силу, беззастенчивость и аутентичность".

"Она излучает мощь и стойкость, и это энергия, которую мы воплощаем в каждой коллекции", - объяснили они.

Бренд был основан в 2017 году под названием Charlotte Knowles после того, как дизайнер окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. В 2021 году марка была переименована в Knwls'. Дом получил известность благодаря вещам в бельевом стиле с отсылками к моде 90-х, что привлекло внимание звезд из семьи Кардашьян и сестер Хадид.

Мода,Джулия Фокс,
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