С чем носить брюки карго, чтобы выглядеть стильно

Брюки карго покорили мир своей универсальностью и стильным дизайном. Модницы быстро сменили кожаные модели на карго. Разбираемся, где их найти и с чем носить.
«Брюки карго чаще всего представлены в цвете хаки или песочных оттенках», – пишет Marie Claire.
Многие бренды расширили цветовую гамму брюк. В холодное время года стоит остановиться на спокойных и сдержанных тонах: шоколадный, графитовый или черный. Такие брюки будут стильно смотреться с трикотажными вещами.
В частности, кардиган сделает образ более женственным, а объемный свитер с V-вырезом – повседневным и комфортным.
В сезоне 2022/2023 актуальны брюки с широкими штанинами и крупными декоративными карманами. Массивный низ можно уравновесить лаконичным топом, водолазкой или боди.
Купить такие брюки можно в магазинах масс-маркета. Цены варьируются от 1600 рублей.