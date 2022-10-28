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1 час назад

С чем носить брюки карго, чтобы выглядеть стильно

РИА "ФедералПресс"

Брюки карго покорили мир своей универсальностью и стильным дизайном. Модницы быстро сменили кожаные модели на карго. Разбираемся, где их найти и с чем носить.

С чем носить брюки карго, чтобы выглядеть стильно
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Брюки карго чаще всего представлены в цвете хаки или песочных оттенках», – пишет Marie Claire.

Многие бренды расширили цветовую гамму брюк. В холодное время года стоит остановиться на спокойных и сдержанных тонах: шоколадный, графитовый или черный. Такие брюки будут стильно смотреться с трикотажными вещами.

В частности, кардиган сделает образ более женственным, а объемный свитер с V-вырезом – повседневным и комфортным.

В сезоне 2022/2023 актуальны брюки с широкими штанинами и крупными декоративными карманами. Массивный низ можно уравновесить лаконичным топом, водолазкой или боди.

Купить такие брюки можно в магазинах масс-маркета. Цены варьируются от 1600 рублей.

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