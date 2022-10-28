Какие перчатки в моде этой осенью

В холода повседневные образы дополняют аксессуары: шарф, шапка и перчатки. Эти вещи играют не только согревающую, но и декоративную роль.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Одна из важных ролей в осенне-зимнем гардеробе отведена перчаткам. Именно они помогают сохранить руки в тепле, а также стать тем самым недостающим звеном в вашем аутфите», – пишет Marie Claire.

Высокие кожаные перчатки – один из самых практичных и универсальных трендов сезона. Она создают дополнительный слой под одеждой, что дает дополнительное тепло.

Добавить образу красок смогут яркие перчатки. В этом сезоне актуальны голубой, оранжевый и фиолетовый цвета.

Сделать образ более фактурным и сложным помогут перчатки с принтом. Это может быть как минималистичный узор, так и геометрический паттерн.