Какие перчатки в моде этой осенью

В холода повседневные образы дополняют аксессуары: шарф, шапка и перчатки. Эти вещи играют не только согревающую, но и декоративную роль.
«Одна из важных ролей в осенне-зимнем гардеробе отведена перчаткам. Именно они помогают сохранить руки в тепле, а также стать тем самым недостающим звеном в вашем аутфите», – пишет Marie Claire.
Высокие кожаные перчатки – один из самых практичных и универсальных трендов сезона. Она создают дополнительный слой под одеждой, что дает дополнительное тепло.
Добавить образу красок смогут яркие перчатки. В этом сезоне актуальны голубой, оранжевый и фиолетовый цвета.
Сделать образ более фактурным и сложным помогут перчатки с принтом. Это может быть как минималистичный узор, так и геометрический паттерн.
Короткие кожаные перчатки с вырезом играют больше эстетическую роль, чем согревающую. Такие лучше носить только в начале осени, а в дальнейшем отдать предпочтение классическим черным перчаткам.