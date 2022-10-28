Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
58 минут назад

Какие перчатки в моде этой осенью

РИА "ФедералПресс"

В холода повседневные образы дополняют аксессуары: шарф, шапка и перчатки. Эти вещи играют не только согревающую, но и декоративную роль.

Какие перчатки в моде этой осенью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Одна из важных ролей в осенне-зимнем гардеробе отведена перчаткам. Именно они помогают сохранить руки в тепле, а также стать тем самым недостающим звеном в вашем аутфите», – пишет Marie Claire.

Высокие кожаные перчатки – один из самых практичных и универсальных трендов сезона. Она создают дополнительный слой под одеждой, что дает дополнительное тепло.

Добавить образу красок смогут яркие перчатки. В этом сезоне актуальны голубой, оранжевый и фиолетовый цвета.

Сделать образ более фактурным и сложным помогут перчатки с принтом. Это может быть как минималистичный узор, так и геометрический паттерн.

Короткие кожаные перчатки с вырезом играют больше эстетическую роль, чем согревающую. Такие лучше носить только в начале осени, а в дальнейшем отдать предпочтение классическим черным перчаткам.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители