Какую теплую одежду мужчины терпеть не могут на женщинах

Российские мужчины назвали женскую зимнюю одежду, которая их отталкивает. Были опрошены 1500 представителей сильного пола в 56 субъектах.

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По итогам опроса 4% мужчин назвали пошлыми и неинтересными кожаные легинсы. Стилисты предлагают заменить их на тканевые или носить с удлиненным верхом.

6% парней не оценили свитеры-оверсайз – они пожаловались, что за объемной вещью невозможно разглядеть женские формы. Стилисты предлагают носить эту одежду с легинсами – это подчеркнет хрупкость лодыжки, которая считается одной из самых сексуальных частей женского тела.

10% россиян назвали непривлекательными яркие колготки. Этот тренд кажется мужчинам вульгарным. Специалисты советуют подбирать колготки в тон одежды или обуви.

12% парней считают неэлегантными пиджаки мужского кроя. Стилисты подсказали, что для привлечения парней следует носить данную одежду с коротким низом.

14% не любят на девушках балаклавы: этот головной убор ассоциируется у мужчин с детской шапкой-шлемом. Если отказываться от нее нет желания, выбирайте балаклаву нейтральных цветов.

Еще больше мужчин раздражают угги. 23% назвали эту обувь безобразной. Стилисты напомнили, что не следует надевать их на работу или на свидание.