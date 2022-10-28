Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
49 минут назад

Какую теплую одежду мужчины терпеть не могут на женщинах

Passion.ru

Российские мужчины назвали женскую зимнюю одежду, которая их отталкивает. Были опрошены 1500 представителей сильного пола в 56 субъектах.

Какую теплую одежду мужчины терпеть не могут на женщинах
Фото: Passion.ruPassion.ru

По итогам опроса 4% мужчин назвали пошлыми и неинтересными кожаные легинсы. Стилисты предлагают заменить их на тканевые или носить с удлиненным верхом.

6% парней не оценили свитеры-оверсайз – они пожаловались, что за объемной вещью невозможно разглядеть женские формы. Стилисты предлагают носить эту одежду с легинсами – это подчеркнет хрупкость лодыжки, которая считается одной из самых сексуальных частей женского тела.

10% россиян назвали непривлекательными яркие колготки. Этот тренд кажется мужчинам вульгарным. Специалисты советуют подбирать колготки в тон одежды или обуви.

12% парней считают неэлегантными пиджаки мужского кроя. Стилисты подсказали, что для привлечения парней следует носить данную одежду с коротким низом.

14% не любят на девушках балаклавы: этот головной убор ассоциируется у мужчин с детской шапкой-шлемом. Если отказываться от нее нет желания, выбирайте балаклаву нейтральных цветов.

Еще больше мужчин раздражают угги. 23% назвали эту обувь безобразной. Стилисты напомнили, что не следует надевать их на работу или на свидание.

31% мужчин терпеть не могут в женском гардеробе экошубы: они считают, что массивная одежда полнит. Поэтому женщинам стоит отдать предпочтение более элегантным моделям.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители