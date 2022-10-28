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2 часа назад

Сумки, которые «не дружат» с пуховиком

WomanHit.ru

Откажитесь от них до весны.

Сумки, которые «не дружат» с пуховиком
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Подбирая аксессуары для зимнего образа, мы не всегда задумываемся, насколько важно уделить внимание подбору сумки. Чаще всего мы используем те же самые сумки, которые прошли с нами и весенний, и осенний период, однако зимние вещи тяжелее и объемнее, а это значит, важно определить, какие модели стоит точно отложить до следующей весны, пока вы не снимите пуховик.

Жесткий каркас

Сумки с жестким каркасом и в классическом стиле — очевидно не лучший вариант, если вы планируете выход в пуховике. Подобные модели идеально сочетаются с таким же классическим пальто или дубленкой, которые не прибавляют объема и имеют строгие линии. Кстати, то же правило касается и дутых коротких курток.

Кросс-боди

Еще один не самый лучший «компаньон» для пуховика — сумка кросс-боди. Помимо того, что вам будет неудобно, даже самый тонкий ремень от такой сумки создаст ненужные заломы на вашем пуховике. Как и в предыдущем случае, кросс-боди оставляем до весны или же для выходов в дубленке. Помните, что все вещи для вашего зимнего образа не должны «конфликтовать» никаким образом. Вашу любимую сумку на длинном ремне в этом случае лучше заменить на кожаный рюкзак в городском стиле.

Слишком маленькие сумочки

Очевидно не лучший вариант даже для прямого пуховика без лишнего объема. Миниатюрная сумка визуально увеличит вас, пусть вы не отличаетесь крупными формами и чертами. Да и на общем фоне, особенно в сочетании с пуховиком, такая сумка просто потеряется на вас, а, как правило, такие маленькие сумочки создаются в формате кросс-боди, о котором мы говорили выше.

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