Историк моды, коллекционер и телеведущий Александр Васильев дал совет женщинам в возрасте, чтобы они выглядели свежо и молодо. Об этом сообщает издание "7 Дней".

Так, по словам Васильева, каждой женщине необходимо иметь в гардеробе вещи из денима:

"Дамы 50+, вам просто необходимо взять этот прием на вооружение. Если хотите выглядеть моложе, носите не обтягивающие, но объемные молодежные вещи из денима"