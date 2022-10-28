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2 часа назад

Историк моды Васильев назвал предмет одежды, который моментально омолаживает

Мария Иглина

Историк моды, коллекционер и телеведущий Александр Васильев дал совет женщинам в возрасте, чтобы они выглядели свежо и молодо. Об этом сообщает издание "7 Дней".

Так, по словам Васильева, каждой женщине необходимо иметь в гардеробе вещи из денима:

"Дамы 50+, вам просто необходимо взять этот прием на вооружение. Если хотите выглядеть моложе, носите не обтягивающие, но объемные молодежные вещи из денима"

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Он также порекомендовал брать пример с 60-летней телеведущей Екатерины Андреевой, которая часто облачается в вещи из денима в неформальной обстановке.

Ранее хирург назвала "страшненьких", но харизматичных актеров.

Мода,Видео,Александр Васильев,Екатерина Андреева,
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