Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
2 часа назад

Идеи нарядов на Хэллоуин: в кого одеться, чтобы повеселиться

РИА "ФедералПресс"

31 октября в Западной Европе и Америке празднуется Хэллоуин. В России последние несколько лет он также набирает популярность. Вспоминаем значение этого дня и его традиции, а также как нарядиться в этот день, чтобы быть в тренде.

Идеи нарядов на Хэллоуин: в кого одеться, чтобы повеселиться
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Хэллоуин празднуется в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться в мир живых», – пишут медиа.

Хэллоуин произошел от традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии. Различные христианские конфессии по-разному относятся к празднованию этого дня. Некоторые поддерживают, а кто-то выступает против.

В Хэллоуин принято наряжаться в жуткие костюмы, зачастую в персонажей хорорров.

Самыми популярными из года в год остаются наряды ведьмы, монахини, кошки, куклы, невесты, медсестры и так далее. Мужчины, как правило, наряжаются в мертвецов, скелетов, вампиров, монстров и прочее.

Если хотите парный костюм, пожалуйста: жених и невеста, врачи с «кровавыми» пятнами, приведения или парочка из супергеройского фильма.

Так, например, западные селебы Кайли Дженнер и Хейли Бибер нарядились в черные платья и выкрасили свою кожу в зеленый цвет. Не совсем понятно, в кого они оделись – Фиону или Женщину-Халка, но выглядит эффектно. Отметим, что даже Лариса Долина в прошлом году поучаствовала в праздновании Хэллоуина. Певица отметила, что хоть это и не наш праздник, но очень веселый, писал «ФедералПресс».

Мода,Лариса Долина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители