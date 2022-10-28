Идеи нарядов на Хэллоуин: в кого одеться, чтобы повеселиться

31 октября в Западной Европе и Америке празднуется Хэллоуин. В России последние несколько лет он также набирает популярность. Вспоминаем значение этого дня и его традиции, а также как нарядиться в этот день, чтобы быть в тренде.

«Хэллоуин празднуется в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться в мир живых», – пишут медиа.

Хэллоуин произошел от традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии. Различные христианские конфессии по-разному относятся к празднованию этого дня. Некоторые поддерживают, а кто-то выступает против.

В Хэллоуин принято наряжаться в жуткие костюмы, зачастую в персонажей хорорров.

Самыми популярными из года в год остаются наряды ведьмы, монахини, кошки, куклы, невесты, медсестры и так далее. Мужчины, как правило, наряжаются в мертвецов, скелетов, вампиров, монстров и прочее.

Если хотите парный костюм, пожалуйста: жених и невеста, врачи с «кровавыми» пятнами, приведения или парочка из супергеройского фильма.