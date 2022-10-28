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1 час назад

Названа неподходящая для работы в офисе одежда

Lenta.ru

Эксперт по этикету, основательница агентства по подбору персонала Polo & Tweed и профессиональный рекрутер Люси Челленджер назвала одежду, в которой не стоит ходить на работу в офис. Соответствующий материал появился на сайте издания The Irish Sun.

Названа неподходящая для работы в офисе одежда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка рассказала, что джинсы в данном случае допустимы, но в первую очередь необходимо учесть их цвет и крой.

«Светлые джинсы выглядят неформально, а темные — элегантны», — сказала она и отметила, что с очень узкими джинсами надо носить длинный верх.

Кроме того, неподходящей для офиса одеждой, по мнению Челленджер, являются короткие юбки и откровенные декольте.

«Не привлекайте внимание к своему телу. Привлекайте внимание к тому, что вы говорите, и вас будут помнить за ваши качества, а не за что-либо еще», — посоветовала женщина и добавила к своему списку укороченные топы, леггинсы и прозрачные рубашки.

В заключение собеседница издания особенно выделила одежду в спортивном стиле и топы с большим количеством логотипов и надписей. Во втором случае не допускаются футболки с оскорбительными лозунгами, предупредила эксперт.

Мода,
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