Названа неподходящая для работы в офисе одежда

Эксперт по этикету, основательница агентства по подбору персонала Polo & Tweed и профессиональный рекрутер Люси Челленджер назвала одежду, в которой не стоит ходить на работу в офис. Соответствующий материал появился на сайте издания The Irish Sun.
Специалистка рассказала, что джинсы в данном случае допустимы, но в первую очередь необходимо учесть их цвет и крой.
«Светлые джинсы выглядят неформально, а темные — элегантны», — сказала она и отметила, что с очень узкими джинсами надо носить длинный верх.
Кроме того, неподходящей для офиса одеждой, по мнению Челленджер, являются короткие юбки и откровенные декольте.
«Не привлекайте внимание к своему телу. Привлекайте внимание к тому, что вы говорите, и вас будут помнить за ваши качества, а не за что-либо еще», — посоветовала женщина и добавила к своему списку укороченные топы, леггинсы и прозрачные рубашки.
В заключение собеседница издания особенно выделила одежду в спортивном стиле и топы с большим количеством логотипов и надписей. Во втором случае не допускаются футболки с оскорбительными лозунгами, предупредила эксперт.