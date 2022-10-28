Названа неподходящая для работы в офисе одежда

«Не привлекайте внимание к своему телу. Привлекайте внимание к тому, что вы говорите, и вас будут помнить за ваши качества, а не за что-либо еще», — посоветовала женщина и добавила к своему списку укороченные топы, леггинсы и прозрачные рубашки.