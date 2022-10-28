Как определить характер человека по его зонту

Требования к внешнему виду диктует общество, но профессионал умеет разглядеть за одеждой человека. Калининградский имидж-стилист Анастасия Стоякина рассказала «Клопс», как определяет типы личности прохожих по зонтам.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Эксперт признаётся: сегодня влияние модных трендов на общество колоссально, однако люди по-прежнему в первую очередь прислушиваются к себе, ориентируются на эмоции и чувства.

Видео дня

«Замечали, что когда грустно, всё валится из рук и нет настроения, хочется в одежде утонуть? Мы выбираем что-то объёмное, тёмное, за чем можно спрятаться. Когда настроение появляется, хочется яркости, интересных фасонов, чтобы нас заметили. Одежда и аксессуары могут многое рассказать о человеке, даже если он об этом не задумывается», — поясняет Стоякина.

Имидж-стилист нашла отраду в наблюдении за зонтами калининградцев. Её хобби — симбиоз модной аналитики, психологии и интуиции. Проверьте, насколько «в яблочко» попала эксперт:

Чёрный зонт — классика. Практичный вариант для тех, кто не любит заморачиваться или хочет спрятаться от мира, стать незаметным. Но есть и те, кому чёрный люб — он самый любимый и яркий цвет. Зонты с надписями. Это добрый знак — встретить человека с аксессуаром, на котором написано: «Все будет хорошо». Некоторым прохожим сейчас нужно услышать эти слова. В жизни не хватает тепла и улыбок, так почему бы не купить яркий зонт, чтобы даже дождь не огорчал, а вдохновлял? Это логика эмпатов.

Зонт-трость — удел деловых людей. Вариант не очень практичный, но идеально подходит для воссоздания эффектных киношных образов: мужчина раскидывает большой «плащ» над своей женщиной, когда та выходит из машины — они, вне всякого сомнения, пойдут в ресторан. Под большим зонтом-тростью хороши неспешные воскресные прогулки. С таким аксессуаром никто не торопится.

Складные зонты носят любители всего универсального. Такие удобно закинуть в рюкзак или уместить в дамскую сумочку.

Прозрачные зонты. Есть мнение, что они пользуются спросом, но на самом деле улицы их видят редко. Эффект популярности появляется из-за того, что мы часто видим прозрачные зонты в интернете — их любят использовать в фотосессиях, особенно в романтических.