Лисовец посоветовал носить ремни поверх пуховиков и пальто

Стилист Владислав Лисовец рассказал, как модно носить ремни. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.
"Сегодня ремень служит не просто для поддержания брюк. Ремень — это еще одна возможность для самовыражения", — заявил Владислав Лисовец, подчеркнув, что этот аксессуар позволяет грамотно завершить образ.
По словам Лисовца, ремни можно носить не только поверх юбок, брюк и платьев, но и сочетать с верхней одеждой.
"Кому-то это может показаться странным, но мы можем носить ремень даже поверх того пуховика или пальто, у которых ремень в принципе не предусмотрен", — отметил он.
Стилист советует обратить внимание на ремни в стиле 2000-х, тонкие и широкие модели с подвесками.