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49 минут назад

Лисовец посоветовал носить ремни поверх пуховиков и пальто

Газета.Ru

Стилист Владислав Лисовец рассказал, как модно носить ремни. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.

Лисовец посоветовал носить ремни поверх пуховиков и пальто
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Сегодня ремень служит не просто для поддержания брюк. Ремень — это еще одна возможность для самовыражения", — заявил Владислав Лисовец, подчеркнув, что этот аксессуар позволяет грамотно завершить образ.

По словам Лисовца, ремни можно носить не только поверх юбок, брюк и платьев, но и сочетать с верхней одеждой.

"Кому-то это может показаться странным, но мы можем носить ремень даже поверх того пуховика или пальто, у которых ремень в принципе не предусмотрен", — отметил он.

Стилист советует обратить внимание на ремни в стиле 2000-х, тонкие и широкие модели с подвесками.

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