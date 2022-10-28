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55 минут назад

Стилистка назвала десять вышедших из моды вещей

Lenta.ru

Стилистка Меган Уоткинс назвала десять вещей, которые вышли из моды в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Стилистка назвала десять вышедших из моды вещей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперт посоветовала отказаться от узких джинсов с высокой посадкой, ботинок в байкерском стиле и бомбера. Данные предметы гардероба следует заменить на джинсы с широкими штанинами, ковбойские сапоги из кожи или замши, а также на объемную байкерскую куртку, оформленную искусственным мехом.

Также в список устаревших вещей попали золотые украшения, приталенные пиджаки и открытые туфли с ремешками на высоком каблуке. Специалистка отметила, что во втором случае следует присмотреться к моделям оверсайз, а в третьем — к мюлям (обувь с открытой пяткой — прим. «Ленты.ру») и туфлям на фигурном каблуке. Что касается аксессуаров, то на данный момент актуально сочетать в своем образе украшения из серебра и золота.

Вдобавок немодными стали пальто из искусственного меха, укороченные джемперы, кожаные ремни и кофты с V-образным вырезом. По словам Уоткинс, альтернативными вариантами послужат тренчи из искусственной кожи, джемперы с молнией, цепи и свитеры с воротником-хомутом. «Декольте приходят и уходят каждый сезон, но то, что вам действительно нужно оставить позади, — это V-образные вырезы», — заключила собеседница издания.

В сентябре редакторы журнала Grazia перечислили аксессуары, которые навсегда вышли из моды. По словам экспертов, крупные аксессуары и головные уборы с декором считались стильными два года назад. На данный момент названные изделия утратили свою актуальность. Вместо них специалисты рекомендуют присмотреться к разноцветным невидимкам, заколкам-крабикам, беретам и кепкам.

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