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3 часа назад

Александра Трусова прокомментировала решение покинуть группу Этери Тутберидзе

Чемпионат.comиещё 3

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова прокомментировала переход в ЦСКА к Светлане Соколовской из тренерского штаба Этери Тутберидзе.

«Инициатива была моя, никто не был против, поэтому всё так быстро произошло. Ничего комментировать не буду. У меня всё хорошо и с предыдущими тренерами, отношения хорошие, я ни с кем не ругалась. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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