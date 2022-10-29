Энн Хэтэуэй в кожаных перчатках снялась для обложки Vogue

Актриса Энн Хэтэуэй, известная ролью в фильме «Дьявол носит Prada», снялась для обложки Vogue Hong Kong. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
Энн Хэтэуэй стала героиней ноябрьского номера гонконгской версии журнала Vogue. Актриса, которой в ноябре этого года исполнится 40 лет, снялась для обложки издания в расшитом пайетками мини-платье Giorgio Armani, которое дополнили кожаные перчатки и сетчатые колготки со стразами.
В интервью Vogue Hong Kong Энн Хэтэуэй порассуждала о моде.
«Мода — это огромная экономика, влияющая на окружающую среду и культуру. Из этого следует, что, поскольку у моды так много власти, охвата, влияния и часто богатства, у нее есть потенциал стать инструментом социальных изменений», — высказалась она.