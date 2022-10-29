Дочь Елизаветы II вышла в свет в платье как у Кейт Миддлтон

Принцесса Анна и ее супруг, британский вице-адмирал Тимоти Лоренс, осуществили официальный визит в Уганду. Во время поездки единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II встретилась с местным президентом Йовери Кагута Мусевени. На аудиенцию монаршая особа надела сапфировое миди, напомнившее многим платье Кейт Миддлтон, в котором та появилась на публике в день своей помолвки с принцем Уильямом в 2010 году. Образ дополнила брошь ее покойной матери — с сапфиром и бриллиантами в капле жемчуга императрицы Марии Федоровны.