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1 час назад

Дочь Елизаветы II в платье как у Кейт Миддлтон встретилась с президентом Уганды

Газета.Ru

Единственная дочь покойной королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Анна, надела на встречу с главой Республики Уганды Йовери Кагута Мусевени платье как у Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Express.

Дочь Елизаветы II вышла в свет в платье как у Кейт Миддлтон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Принцесса Анна и ее супруг, британский вице-адмирал Тимоти Лоренс, осуществили официальный визит в Уганду. Во время поездки единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II встретилась с местным президентом Йовери Кагута Мусевени. На аудиенцию монаршая особа надела сапфировое миди, напомнившее многим платье Кейт Миддлтон, в котором та появилась на публике в день своей помолвки с принцем Уильямом в 2010 году. Образ дополнила брошь ее покойной матери — с сапфиром и бриллиантами в капле жемчуга императрицы Марии Федоровны.

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