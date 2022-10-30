Красота в деталях: ювелирные украшения к празднику

Новогодний сезон не за горами, и пока ещё есть время присмотреться как к трендам, так и к производителям. В фокусе нашего обзора, в основном, отечественные бренды.

Фото: Inc-News Inc-News

LYDIA COURTEILLE.

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Хотя ювелирный дом Lydia Courteille и не является российским брендом, тем не менее, его связывает с нашей страной многолетняя тёплая дружба и стабильное деловое сотрудничество. У бренда даже есть сайт на русском языке, где можно ознакомиться с коллекциями и выбрать то, что по душе. Ювелирные украшения Лидия Куртель начала делать с конца 90-х, количество товарных линеек к сегодняшнему дню превысило уже 50. Например, сейчас бренд предлагает «Indian Song», посвящённую богатой индийской культуре.

В ассортимент входят семь предметов: два набора серёжек, три кольца и колье. Выполнены они из золота, рубинов, изумрудов, рубеллитов, сапфиров, сандалового дерева. В розово-зелёной гамме. Автор как будто приглашает нас в путешествие по богатым индийским храмам, где проходят многодневные пышные торжества. Мотивы в дизайне используются тоже традиционные: слон, баядерки, знаменитый Тадж-Махал, королевская кобра, лягушки, павлины. Если в один из предстоящих праздников вы захотите себя побаловать необычным украшением, то вам в Lydia Courteille. Как минимум, привлечёте внимание окружающих стильным кольцом или серёжками, максимум, почувствуете себе богиней вечеринки.

RINGSTONE.

Компания ювелира Алины Демиденок и фотографа Станислава Демиденка предлагает лаконичные кольца, ожерелья, цепочки, подвески, браслеты, серьги, пусеты и др. – все элементы для создания сложных, многослойных образов или, наоборот, простых, повседневных. Но форма предметов лишь на первый взгляд кажется простой, благодаря уникальным технологиям авторы создают «плывущую» поверхность, играющую гранями и переливающуюся на свету.

Камни также присутствуют в изделиях бренда, особенной любовью у ювелиров пользуется херкимерский алмаз. Увидеть коллекции RINGSTONE можно на одноимённом сайте интернет-магазина.

VLAD GLYNIN.

Фантастический дизайн украшений от московского ювелира не оставит никого равнодушным. Вдохновение он черпает отовсюду – из природы и культуры, городской среды и предметов обихода.

Для тех, кто любит интегрировать в образы оригинальные аксессуары и несёт в этот мир не только красоту, но и идеи. Ознакомиться с коллекциями можно на сайте бренда.

RINGO.