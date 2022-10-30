Эксперт рассказал, как побороть хандру с помощью одежды

Есть множество способов подбодрить себя в кризисные моменты, когда весь мир видится в темных тонах. Самый простой лайфхак — изменить гардероб.

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«По вашему гардеробу можно сказать очень многое, в том числе в каком настроении и состоянии вы сейчас находитесь, — рассказывает Super фэшн-эксперт Гарик Абдразаков. — По моим наблюдениям, люди в тяжелые моменты жизни часто носят однотипную одежду. Человек полностью погружен в себя, у него нет сил и желания тратить энергию на гардероб».

Однако можно действовать от обратного: не подбирать одежду под настроение, а создавать его с помощью определенных нарядов. Главное — подходить к процессу осознанно и с умом. Ниже три лайфхака от Гарика Абдразакова.

Цвет

«Про цветотерапию много говорят психологи. Известно, что цвет способен влиять на наше настроение. Как бы вам ни хотелось облачиться в черное, лучше оставьте эту затею. В кризисные моменты черный цвет опасен, так как ассоциируется с печалью, тоской и горем. В период уныния лучше носить яркую одежду: красную, желтую или оранжевую. Если такие цвета кажутся вам слишком вызывающими, то попробуйте зеленый. Это максимально природный цвет, который несет в себе спокойствие».

Воспоминания

«У многих в гардеробе есть одежда, связанная с теми или иными событиями в жизни. В сложный период выбирайте наряды, в которых вы были счастливы. Любимое платье с запоминающегося свидания или костюм, в котором вы заключили успешную сделку, прекрасно подойдут».

Фасон и комфорт