Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
47 минут назад

Как защитить свою обувь от грязи с помощью подручных средств

Крестьянская жизнь

В сезон дождей, слякоти и грязи вопрос подбора, а также ухода за обувью приобретает особенно актуальный характер.

Как защитить свою обувь от грязи с помощью подручных средств
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Очень важно, чтобы обувь не пропускала влагу, ведь мокрые ноги очень быстро замерзают. А в осенне-зимний сезон просто необходимо держать ноги в тепле и сухости, чтобы не простудиться.

Самый распространенный вариант защиты обуви от грязи и влаги – водоотталкивающая пропитка, которую можно приобрести практически в любом магазине. Обработать обувь можно также воском или глицерином. А для смягчения кожи лучше всего подходит касторовое масло или вазелин. Такая обработка необходима обуви, поскольку едкие реагенты, которыми обрабатывают дороги в гололед, сильно портят состояние кожи.

Однако если под рукой нет ничего из вышеперечисленного, можно воспользоваться кондиционером для волос. Он не только смягчит кожу на обуви, но и очистит ее, а также сделает поверхность влагоотталкивающей, заверяет блогер Константин Нечетов.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители