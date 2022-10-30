Как защитить свою обувь от грязи с помощью подручных средств

В сезон дождей, слякоти и грязи вопрос подбора, а также ухода за обувью приобретает особенно актуальный характер.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Очень важно, чтобы обувь не пропускала влагу, ведь мокрые ноги очень быстро замерзают. А в осенне-зимний сезон просто необходимо держать ноги в тепле и сухости, чтобы не простудиться.

Самый распространенный вариант защиты обуви от грязи и влаги – водоотталкивающая пропитка, которую можно приобрести практически в любом магазине. Обработать обувь можно также воском или глицерином. А для смягчения кожи лучше всего подходит касторовое масло или вазелин. Такая обработка необходима обуви, поскольку едкие реагенты, которыми обрабатывают дороги в гололед, сильно портят состояние кожи.