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1 час назад

Жена Джастина Бибера вышла в свет в прозрачном платье

Lenta.ru

Американская модель Хейли Бибер вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Vogue.

Жена Джастина Бибера вышла в свет в прозрачном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жена певца Джастина Бибера посетила вечеринку ювелирного дома Tiffany & Co в коричневом платье бренда Bronx and Banco длины макси, выполненном из прозрачной ткани, которая демонстрировала ее кожаное нижнее белье. В качестве украшений для выхода в свет манекенщица выбрала крупный чокер и несколько браслетов бренда Tiffany & Co.

Помимо Бибер на мероприятии присутствовали и другие знаменитости, среди которых телезвезда Ким Кардашьян, певица Холзи, блогер Ноа Бэк, а также актрисы Блейк Лавли, Зои Кравиц, Галь Гадот, Алекса Деми, Кейтлин Дивер и другие инфлюэнсеры.

В сентябре в макияже Хейли Бибер увидели оскорбление целой расы. На размещенных кадрах она накрасила губы карандашом коричневого цвета, после чего нанесла на них прозрачный блеск. После этого поклонники принялись повторять ее лайфхак и запустили новый тренд. Однако некоторые фанаты возмутились видео модели, обратив внимание на то, что подобный макияж губ на протяжении десятилетий предпочитали латиноамериканки.

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