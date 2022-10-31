Теплый акцент: самые модные и практичные тренды сезона

Осталась неделя до настоящих заморозков — в начале ноября температура снизится до –5 градусов, прогнозируют синоптики. Самое время прикупить теплые модные аксессуары. Эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова поделилась с «Вечерней Москвой» самыми модными и практичными трендами сезона.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— В этом сезоне особенно актуальны теплые вещи-трансформеры, совмещающие несколько функций. Варежки-перчатки, старые добрые вязаные капоры и снуды, которые укрывают и голову, и шею, меховые сумки-муфты и многое другое. Самый модный тренд — крупная обувь, с которой все эти аксессуары будут смотреться по-настоящему стильно.

Видео дня

Также обратите внимание на аксессуары из кожи, особенно перчатки. Очень стильно будут также смотреться длинные шарфы, они зрительно удлиняют фигуру. Вязаные вещи — это главный акцент этого сезона. Во-первых, это нас возвращает к советским временам, что нынче очень модно, во-вторых, это недорого и практично. Комбинируйте вязаные вещи с легкими платьями, рубашками — такой контраст будет уместен.

Ноги в тепле

Мода зимы 2023 объявила решительную войну голым щиколоткам. Ноги теперь полагается держать в тепле, нарядившись в гетры. У многих они завалялись еще с начала 2000-х. Приветствуются любые расцветки — и спокойные, неброские, и яркие.

Цена: от 400 рублей за пару.

Снова шапка–ушанка

В этом году утепляться джентльменам предлагают еще и шапками-ушанками. Тренд вернулся спустя 10 лет. Сочетать можно и с пальто, и с дубленкой, и со спортивной курткой.

Цена: от 1000 рублей.

Помпоны возвращаются

И мужской, и женский тренд — молодежная шапка крупной вязки с шерстяным или меховым помпоном.

Цена: от 250 рублей.

Как из сказки

Главный тренд сезона — теплые платки на голову вместо шапки. А-ля Настенька из зимней сказки «Морозко».

Цена: от 450 рублей.

Вязаный жилет

Вещь, необходимая в гардеробе модного джентльмена предстоящей зимой. Особенно приветствуются модели жилетов крупной вязки, а также шерстяной трикотаж — в ромбик, в клеточку, в рубчик, на пуговицах и без.

Цена: от 1200 рублей.

Клеточный акцент

Мужчинам стоит вспомнить про теплые шарфыв клетку, которые тоже вернулись в моду. Такой точно согреет шею и дополнит образ.

Цена: от 400 рублей.

И шарф подлиннее

Длиннющий вязаный шарф, в который можно и уютно укутаться, и элегантно перекинуть через плечо — еще один фаворит сезона. Приветствуется и крупная вязка, и тонкий шерстяной трикотаж.

Цена: от 800 рублей.

Умные варежки

Митенки — очень удобна вещь, но только до тех пор, пока не стукнул настоящий мороз. А вот как похолодает смело надевайте вязанные перчатки-трансформеры: они очень удобные и за долю секунды превращаются в теплые, красивые варежки.

Цена: от 350 рублей.

«Перуанская» шапка

Еще один тренд из 1990-х — шапки с висячими вязанными ушами, которые заканчиваются помпонами или косичками. Выглядит немного по-детски, зато вещь очень теплая и удобная для прогулок.

Цена: от 600 рублей.

Перчатки выше!

Высокие перчатки — самый яркий тренд сезона. Самый простой и практичный способ выглядеть элегантно. Можно заправить в перчатки рукава пальто или свитера — получается эффектный образ. Перчатки классических оттенков — коричневого, серого, синего, зеленого прослужат вам не один сезон.

Цена: от 1000 рублей.

Как будто капюшон

Прекрасный вариант для осени-зимы — капор: модель теплой шапки, когда круглый капюшон переходит в воротник, закрывающий шею. Конструкция уютная, в советское время была незаменимой. Носить можно и с шубой, и с пальто. Капор остается актуальным уже несколько сезонов.

Цена: от 700 рублей.

Сумка согреет

Меховые сумки — в первую очередь из искусственного меха — снова возвращаются в гардеробы москвичек. Этот тренд точно продержится несколько сезонов. Суперпрактичная вещь, которая и вместит все необходимое, и руки согреет.

Цена: от 1000 рублей.

Молодежный вариант

Шерстяные гольфы выше колена позволят модницам носить мини-юбки даже студеной зимой. Они же могут стать ярким акцентом образа, хотя и в более уютных цветах они смотрятся стильно.