5 зимних вещей, которые безнадежно испортят фигуру

Каждая девушка стремится зимой не только чувствовать себя комфортно, но и выглядеть привлекательно.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Подчеркнуть изящную фигуру зимой — непростая задача: многослойная одежда придает дополнительный объем, а некоторые вещи безнадежно портят силуэт. Чтобы казаться стройной, избегайте этих сочетаний и найдите более выразительную альтернативу неудачным аутфитам.

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Свитер с орнаментом

Джемпера — основа зимнего гардероба, в них тепло, уютно, но некоторые модели неминуемо сделают вас крупнее. Орнамент, узор, полоски визуально утяжеляют фигуру, а в сочетании с шарфами, ботинками, шапкой, добавляют не меньше пяти лишних килограммов, которых, на самом деле, не существует.

Выбирайте однотонные модели, они станут отличной основой базового гардероба, будут стильно смотреться с джинсами, юбками и брюками. Их можно дополнять контрастными аксессуарами, украшениями или обувью, чтобы весь наряд смотрелся ярче.

Шуба с горизонтальной строчкой

Еще пару лет назад жилеты и шубки с такой отделкой были невероятно популярны, но стилисты уже тогда умоляли отказаться от этих моделей. Теперь горизонтальный дизайн меховых изделий еще и совершенно не моден. Он неминуемо полнит, даже самую изящную фигуру превращая в «гусеничку».

Если вам нравятся изделия из натурального или искусственного меха, выбирайте те, на которых нет выраженной строчки: они будут смотреться более стильно и не скроют женственные формы. А в этом сезоне настоящим хитом стали удлиненные дубленки прямого кроя.

Крупный вельвет

Вельветовые наряды снова на пике популярности: брюки, пальто, жакеты — все это можно найти в любой коллекции. Но помните, что крупный вельвет утяжеляет фигуру, придает дополнительный объем. Если у вас нет такой задачи, старайтесь выбирать наряды с мелкой строчкой. Так фигура будет казаться более гармоничной.

Если вы решили приобрести вельветовые брюки, чтобы ноги были в тепле, присмотритесь к моделям мужского кроя с высокой посадкой.

Платье-свитер

Эта модель кажется беспроигрышным вариантом для зимы: в ней тепло, при этом выглядите женственно. Однако крупная вязка и слишком облегающий крой могут добавить ненужный объем. Если вы не готовы отказаться от платья в холодное время года, выбирайте длину макси и платья базовых оттенков, слегка расклешенные внизу.

Слишком объемный пуховик