Дженнер в образе Эльвиры-повелительницы тьмы восхитила фанатов

Кайли Дженнер продемонстрировала новый образ для Хэллоуина: на этот раз модель перевоплотилась в Эльвиру – повелительницу тьмы из одноименного фильма ужасов. Фотографиями Дженнер поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В этом году, выбирая наряды для Хэллоуина, младшая из сестер Кардашьян-Дженнер вдохновляется старыми голливудскими хоррорами. Вчера Кайли предстала перед поклонниками в образе невесты Франкенштейна, а сегодня превратилась в Эльвиру — повелительницу тьмы.

Для создания образа Кайли надела черное обтягивающее платье с глубоким декольте и вырезом от бедра и туфли на высоком каблуке. Для полного сходства модель использовала парик из длинных черных волос и повторила фирменный макияж Эльвиры.

Подписчики Дженнер были в восторге от ее перевоплощения и засыпали звезду комментариями.