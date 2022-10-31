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2 часа назад

Кайли Дженнер в образе Эльвиры-повелительницы тьмы восхитила фанатов

Газета.Ru

Кайли Дженнер продемонстрировала новый образ для Хэллоуина: на этот раз модель перевоплотилась в Эльвиру – повелительницу тьмы из одноименного фильма ужасов. Фотографиями Дженнер поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Дженнер в образе Эльвиры-повелительницы тьмы восхитила фанатов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В этом году, выбирая наряды для Хэллоуина, младшая из сестер Кардашьян-Дженнер вдохновляется старыми голливудскими хоррорами. Вчера Кайли предстала перед поклонниками в образе невесты Франкенштейна, а сегодня превратилась в Эльвиру — повелительницу тьмы.

Для создания образа Кайли надела черное обтягивающее платье с глубоким декольте и вырезом от бедра и туфли на высоком каблуке. Для полного сходства модель использовала парик из длинных черных волос и повторила фирменный макияж Эльвиры.

Подписчики Дженнер были в восторге от ее перевоплощения и засыпали звезду комментариями.

"Идеальное перевоплощение", "Абсолютное попадание! Браво, Кайли", "Выглядишь супер", "Отличный вкус на классику хоррора", "Не отличить от оригинала", "Шикарная фигура после родов", - отметили поклонники.

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