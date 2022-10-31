Сиара с дочкой повторила культовую рекламу "Got Milk?"

Певица Сиара с дочкой Сиенной повторили рекламную кампанию Got milk? с Сереной и Винус Уильямс. Снимки появились в социальных сетях. 37-летняя певица с дочкой Сиенной воссоздали знаменитую рекламную кампанию "Got Milk?", выпущенную в 2001 году с Сереной и Винус Уильямс.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Кампания была запущена по инициативе Калифорнийской ассоциации производителей молока в 1993 году, и за эти годы с молочными "усами" для компании позировали почти 300 актеров, спортсменов, моделей и музыкантов. Реклама реализовывалась с 29 октября 1993 года до 2014 года. В ней приняли участие Дэвид Бекхэм, Бритни Спирс, "Kiss", Шерил Кроу, Тейлор Свифт, Рианна и многие другие.