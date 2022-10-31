Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Певица Сиара с дочкой повторила культовую рекламу "Got Milk?" с Сереной Уильямс

Газета.Ru

Певица Сиара с дочкой Сиенной повторили рекламную кампанию Got milk? с Сереной и Винус Уильямс. Снимки появились в социальных сетях. 37-летняя певица с дочкой Сиенной воссоздали знаменитую рекламную кампанию "Got Milk?", выпущенную в 2001 году с Сереной и Винус Уильямс.

Сиара с дочкой повторила культовую рекламу "Got Milk?"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кампания была запущена по инициативе Калифорнийской ассоциации производителей молока в 1993 году, и за эти годы с молочными "усами" для компании позировали почти 300 актеров, спортсменов, моделей и музыкантов. Реклама реализовывалась с 29 октября 1993 года до 2014 года. В ней приняли участие Дэвид Бекхэм, Бритни Спирс, "Kiss", Шерил Кроу, Тейлор Свифт, Рианна и многие другие.

Ранее сообщалось, что певица Сиара выпустит косметику с витамином C. В продажу с 15 сентября поступят увлажняющее очищающее средство с витамином C, а также обогащенные тем же ингредиентом салфетки, сыворотка, средство для кожи под глазами и увлажняющий крем. Все продукты призваны придавать сияние коже.

Мода,Сиара,Серена Уильямс,Винус Уильямс,Дэвид Бекхэм,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители