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1 час назад

Побрившаяся налысо рэперша Doja Cat снялась в микрошортах и топе

Газета.Ru

26-летняя американская рэп-исполнительница Doja Cat показала новые образы из коллекции собственного бренда. Снимками она поделилась в социальных сетях. Еще в начале августа рэп-исполнительница шокировала поклонников решением изменить внешность в прямом эфире: она побрила волосы и сбрила брови.

Побрившаяся налысо рэперша Doja Cat снялась в микрошортах и топе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Позже она объявила о запуске собственного бренда одежды, которую начала рекламировать провокационными снимками в личном блоге. В этот раз рэперша Doja Cat снялась в розовых микрошортах и топе на фоне кухни в загородном доме. Образ она дополнила белоснежными сапогами-ботфортами и золотыми серьгами.

У Doja Cat более 24,1 млн подписчиков в Instagram. Рэперша стала популярной в 2019 году благодаря завирусившимся в социальных сетях трекам "Candy" и "Mooo!". Она записывала дуэты с Tyga, Ники Минаж, The Weeknd и другими популярными исполнителями, а также была трижды номинирована на премию "Грэмми".

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