Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
3 часа назад

Сменившее цвет на улице платье стало предметом обсуждения в сети

Lenta.ru

Американская блогерша показала меняющий на улице цвет наряд и прославилась в сети. Соответсвующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сменившее цвет на улице платье стало предметом обсуждения в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом Izzipoopi разместила видео, показав фанатам белое облегающее платье-лапшу, которое становится розовым на солнце. На размещенных кадрах она продемонстрировала необычную особенность одежды, выйдя в нем из здания на улицу Нью-Йорка. При этом инфлюэнсер не раскрыла секрет своего платья.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала более 35 миллионов просмотров, поскольку платье девушки быстро стало предметом обсуждения в сети.

«Мне нужна эта вещь», «Интересно узнать секрет этой ткани», «Я в шоке», «Можно в шутку прийти в таком на свадьбу своей подруги», «Это гениально», «Как же я хочу такое платье», — высказывались комментаторы.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители