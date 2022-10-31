Сменившее цвет на улице платье стало предметом обсуждения в сети

Американская блогерша показала меняющий на улице цвет наряд и прославилась в сети. Соответсвующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом Izzipoopi разместила видео, показав фанатам белое облегающее платье-лапшу, которое становится розовым на солнце. На размещенных кадрах она продемонстрировала необычную особенность одежды, выйдя в нем из здания на улицу Нью-Йорка. При этом инфлюэнсер не раскрыла секрет своего платья.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала более 35 миллионов просмотров, поскольку платье девушки быстро стало предметом обсуждения в сети.