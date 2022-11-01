Полная блогерша снялась в мини-платье назло хейтерам в сети

Полная блогерша Бритт (фамилия неизвестна) снялась в мини-платье назло хейтерам в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам женщины, несмотря на большой вес, она любит показывать свое тело. В связи с этим пользовательница сети с никнеймом @thisguythatgirl7_2.0 опубликовала видео, на котором решила ответить тем, кто постоянно критикует ее фигуру. Так, в начале ролика она предстала перед камерой в белом джемпере и голубых джинсах.

«Люди ожидают, что толстая девушка будет одеваться так», — подписала она ролик.

Затем на следующих кадрах Бритт позирует в черном шелковом платье длины мини, оформленное вырезом под грудью.

«Как я на самом деле одеваюсь», — написала она к публикации и добавила хэштеги #позитивное тело, #девушка с большим животом, #большие красивые женщины и #освободите живот.

Подписчики похвалили юзершу за смелый поступок, о чем принялись писать в комментариях под видео.

«Да, ты одеваешься так, как хочешь, потому что ты красивая», «Хотела бы я быть уверенной в себе, чтобы одеваться так», «Вау, этот наряд великолепен», «Мне нравится, как ты одеваешься, черт возьми!» — высказывались они.