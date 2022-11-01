Одежда, которую нельзя хранить на вешалках

Эти вещи от хранения на плечиках гораздо быстрее теряют форму и приходят в негодность.
Сколько прослужит любимая юбка или уютный джемпер, зависит не только от их качества, но и от того, насколько правильно вы хранили их. Далеко не все вещи можно повесить на «плечики», но, не зная этого, вы укорачиваете срок жизни гардероба. Итак, пора достать из шкафа и сложить в стопку эти вещи.
Все вещи из струящихся тканей — шелка, атласа — требуют, чтобы их расположили на плечиках. Эти предметы гардероба не терпят того, чтобы их складывали и убирали на полку: на материале могут остаться заломы, которые сложно разгладить даже утюгом.
Легкая одежда из льна тоже легко мнется и очень сложно разглаживается, поэтому для брюк, юбок и рубашек из этой ткани стоит выделить отдельные плечики в шкафу.
Тяжелая осенняя и зимняя одежда может безнадежно деформироваться, если в теплый сезон ее хранить в сложенном виде. Повесьте пальто на плечики, а сверху наденьте чехол для одежды. Так предмет гардероба прослужит не один год.
Это касается не тяжелых платьев: вязаные модели или платья, расшитые пайетками и бисером, могут растянуться под собственным весом на плечиках. Их лучше убрать в шкаф.
Пиджаки обычно обладают жестким кроем, поэтому заломы на ткани недопустимы. Разгладить их — сложная и очень долгая задача, поэтому храните жакеты на плечиках.
Под собственным весом на плечиках толстые джемпера быстро потеряют форму. Сложите их по швам и уберите на полку, так они прослужат гораздо дольше.
Плотные материалы заставляют эластичные вещи терять форму, поэтому храните их сложенными, отдельно от другой одежды.
Да, роскошное платье, вышитое бисером или пайетками хочется разместить на вешалке, но так ткань быстро потеряет первоначальную форму. Поэтому сложите его и уберите в специальный чехол, а затем поместите на полку.
Идеальный вариант хранения шарфов — в скрученном виде, если речь не идет о шелковых вариантах. Выделите для этой части гардероба отдельное место на полке.