Одежда, которую нельзя хранить на вешалках

Эти вещи от хранения на плечиках гораздо быстрее теряют форму и приходят в негодность.

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Сколько прослужит любимая юбка или уютный джемпер, зависит не только от их качества, но и от того, насколько правильно вы хранили их. Далеко не все вещи можно повесить на «плечики», но, не зная этого, вы укорачиваете срок жизни гардероба. Итак, пора достать из шкафа и сложить в стопку эти вещи.

Все вещи из струящихся тканей — шелка, атласа — требуют, чтобы их расположили на плечиках. Эти предметы гардероба не терпят того, чтобы их складывали и убирали на полку: на материале могут остаться заломы, которые сложно разгладить даже утюгом.

Лен

Легкая одежда из льна тоже легко мнется и очень сложно разглаживается, поэтому для брюк, юбок и рубашек из этой ткани стоит выделить отдельные плечики в шкафу.

Пальто

Тяжелая осенняя и зимняя одежда может безнадежно деформироваться, если в теплый сезон ее хранить в сложенном виде. Повесьте пальто на плечики, а сверху наденьте чехол для одежды. Так предмет гардероба прослужит не один год.

Платья

Это касается не тяжелых платьев: вязаные модели или платья, расшитые пайетками и бисером, могут растянуться под собственным весом на плечиках. Их лучше убрать в шкаф.

Жакеты

Пиджаки обычно обладают жестким кроем, поэтому заломы на ткани недопустимы. Разгладить их — сложная и очень долгая задача, поэтому храните жакеты на плечиках.

Тяжелые свитера и трикотаж

Под собственным весом на плечиках толстые джемпера быстро потеряют форму. Сложите их по швам и уберите на полку, так они прослужат гораздо дольше.

Одежда для спорта

Плотные материалы заставляют эластичные вещи терять форму, поэтому храните их сложенными, отдельно от другой одежды.

Платья-свитера и тяжелые платья

Да, роскошное платье, вышитое бисером или пайетками хочется разместить на вешалке, но так ткань быстро потеряет первоначальную форму. Поэтому сложите его и уберите в специальный чехол, а затем поместите на полку.

Шарфы