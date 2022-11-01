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1 час назад

Стилист Лисовец назвал две вещи, которые необходимы городским жителям зимой

Вечерняя Москва

Каждый житель большого города должен иметь в гардеробе две вещи, которые помогут адаптироваться к перепадам температуры зимой. Об этом рассказал стилист Владислав Лисовец.

Лисовец назвал две вещи, которые необходимы городским жителям зимой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он посоветовал приобрести тонкий пуховик, который можно надеть под пальто или плащ.

— Он для тепла, его не видно. Как только вы заходите в помещение, его можно снять, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Второй необходимый аксессуар – большой, массивный шарф. Его также можно быстро снять и надеть в зависимости о того, где находится человек — в помещении или на улице.

До этого Влад Лисовец дал советы по уходу за волосами зимой. По его словам, важно правильно подобрать шампунь под себя. Также он посоветовал свести к минимуму использование всяческих средств для укладки и начать использовать специальные маски для волос, передает Nation news.

Бывший стилист Джордж Ровалс поделился своим мнением о нынешнем внешнем виде певицы Аллы Пугачевой.

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