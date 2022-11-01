Как одеться модно в холодную погоду

Столбик термометра все чаще опускается ниже нуля. В ненастную погоду перед девушками часто стоит нелегкий выбор: одеться тепло или красиво.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Прогресс не стоит на месте, и теперь одежда может быть и модной, и комфортной. Ли, стилист бренда одежды DreamWhite, рассказала, как выбрать стильные и качественные вещи на холодный период.

Видео дня

Утепленный плащ

Это просто находка для демисезонного периода. Такая модель сочетает в себе изящество и утонченность классического плаща и морозоустойчивость пальто. Изделие должно быть выполнено из прочной, стойкой к износу ткани с водоотталкивающей пропиткой. Тогда вам не будут страшны ни дождь, ни мокрый снег.

Обратите внимание на состав утеплителя внутри плаща. Хорошо, если он минимум на 50% будет состоять из шерсти. Это позволит изделию долго сохранять тепло. А полиэстер в составе помогает выпускать наружу пары естественной влаги. Утепленный плащ выдерживает мороз до -5 градусов, он вполне подойдет не только на осень/весну, но и на «европейскую» зиму.

Выбирайте плащ классической расцветки, такие цвета актуальны, благодаря их универсальности: бежевый, черный или благородного оттенка хаки.

Длинное пальто

На радость тем, кто постоянно мерзнет, в моду вернулись длинные пальто. Яркие модели длины макси пришли на смену коротким и непрактичным пальто.

Актуальный трапециевидный силуэт подойдет девушкам любой комплекции, спрятав недостатки и подчеркнув достоинства фигуры. А длина по щиколотку или «в пол» не только защитит от холодов, но и сделает вас визуально стройнее.

В моде сейчас и модели прямого покроя. Особый шик – пальто оверсайз будто бы с ‘мужского плеча’. Если взять изделие на пару размеров больше, оно позволит создать актуальный многослойный образ.

Английское пальто

Классическое пальто в английском стиле никогда не выходит из моды. Такая модель придает образу аристократичности и подчеркивает выправку. Английский ворот пиджачного типа сейчас актуален как никогда – он пришел на смену устаревшему меховому воротнику.

Чтобы пальто согревало вас в холода, в составе ткани должно быть не меньше 60% шерсти. Выбирайте пальто из добротного материала, и оно прослужит вам не один сезон.

Если говорить про расцветку, в моде сейчас любые пастельные тона. Особенно благородно будут смотреться шоколадные оттенки. Ярким акцентом станет клетка – она тоже вернулась в моду во всем своем многообразии.

Куртка

Сейчас огромный выбор курток: можно выбрать практически любой фасон и не ошибиться. Укороченные и длинные, спортивные и женственные, классические и оверсайз.

Выбирая куртку, стоит обратить внимание на состав наполнителя. Современный синтепоновый утеплитель изософт делает изделие теплым, но при этом куртка остается тонкой и невесомой.

Другое важное свойство куртки – защита от осадков. Выбирайте модель с водоотталкивающей пропиткой ткани. Она, ко всему прочему, защищает цвет изделия. Даже куртки светлых оттенков долго сохранят свою чистоту и новизну, если сшиты из качественного материала.