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2 часа назад

Названы вечно модные модели джинсов

Представители модного бренда Gloria Jeans назвали модели джинсов, которые никогда не потеряют актуальности. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 ноября.

Названы вечно модные модели джинсов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь вечно популярными считаются джинсы прямого кроя (straight). Как отмечают специалисты, их силуэт отсылает к ретростилю, для которого характерны высокая линия талии, пять карманов и плотный хлопковый деним в классических оттенках — голубом, темно-синем, сером,черном.

Кроме того, облегающие джинсы (legging) остаются в тренде благодаря повышенному интересу к эстетике и иконам стиля 2000-х годов.

«Данная модель подчеркивает формы, зрительно удлиняет силуэт и стройнит. Кроме того, она сочетается с любой обувью: от кроссовок до ботильонов на каблуке», — комментируют в бренде.

В список экспертов также попали широкие джинсы (wide leg), которые отличает объем и мягкое расширение книзу. По их мнению, беспроигрышным вариантом являются модели с поясом, акцентирующим талию. Преимущество данной модели — удлиненный силуэт и высокая посадка, которые позволяют визуально казаться выше и стройнее.

Мода,Глория Джинс,
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