Названы вечно модные модели джинсов

Представители модного бренда Gloria Jeans назвали модели джинсов, которые никогда не потеряют актуальности. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 ноября.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь вечно популярными считаются джинсы прямого кроя (straight). Как отмечают специалисты, их силуэт отсылает к ретростилю, для которого характерны высокая линия талии, пять карманов и плотный хлопковый деним в классических оттенках — голубом, темно-синем, сером,черном.

Кроме того, облегающие джинсы (legging) остаются в тренде благодаря повышенному интересу к эстетике и иконам стиля 2000-х годов.

«Данная модель подчеркивает формы, зрительно удлиняет силуэт и стройнит. Кроме того, она сочетается с любой обувью: от кроссовок до ботильонов на каблуке», — комментируют в бренде.